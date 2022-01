La DGT cierra 2021 como el segundo año con menos fallecidos en las carreteras: lo que esconden los números

El pasado año hubo 42 días sin víctimas mortales en carretera frente a los 30 de 2019. Los descensos de la mortalidad (-9%) y la movilidad (-8%) no han tenido un comportamiento homogéneo a lo largo del año. El verano finalizó con niveles de movilidad muy similares a 2019 y una reducción de los fallecidos de un 12%. En el tercer cuatrimestre, con mayor movilidad, sin embargo, los fallecidos descendieron un 10 %.

Grande-Marlaska ha resaltado que el balance indica que se mantiene la tendencia positiva de reducción de la siniestralidad de la última década, pero ha reconocido que la valoración no puede ser positiva porque 1.004 fallecidos "son muchos" .

El mayor descenso de los fallecidos se ha producido en el grupo de edad de más de 64 años, con una caída de más del 25%. No así en el caso de los jóvenes de entre 15 y 24 años , donde la siniestralidad ha aumentado (23% más que en 2019). A falta de un análisis más profundo, el director general de Tráfico lo ha justificado en una mayor presencia de los jóvenes en la carretera y en un descenso de los desplazamientos de las personas mayores por la pandemia.

Grande-Marlaska ha alertado sobre la utilización de los elementos de seguridad, ya que 140 fallecidos que viajaban en turismo y furgoneta (26%) no llevaban puesto el cinturón en el momento del accidente. "De haberlo hecho, la mitad habrían salvado la vida", ha advertido el ministro, quien ha lamentado que el uso del cinturón no se haya interiorizado. Además, 10 de los motoristas y 8 de los ciclistas muertos en carretera no llevaban puesto el casco.