Redacción Cataluña 05 DIC 2025 - 16:56h.

El 89% de situaciones correspondían a violencia no físicas y un 73% de las víctimas eran mujeres

Las agresiones a profesionales sanitarios suben un 16% en un año, hasta 17.070, y crecen por cuarta vez consecutiva

Compartir







BarcelonaMás de 2.000 situaciones de violencia se produjeron contra profesionales del sistema sanitario catalán en 2024. Una situación que el Departament de Salut quiere prevenir con la creación de la campaña "Tolerancia Cero contra la violencia a los profesionales sanitarios", que tiene como objetivo concienciar a la ciudadanía sobre la necesidad de respetar a los sanitarios el ejercicio de su trabajo.

Según los datos disponibles, el 76% de casos de violencia se produjeron en los centros de atención primaria y extrahospitalaria, especialmente en las consultas o en el punto de admisión o información. Del total de casos registrados en los hospitales y centros sanitarios, la mayoría correspondían a situaciones de violencia no físicas (89%) y las causas eran diversas.

PUEDE INTERESARTE Los sindicatos convocan una huelga indefinida de sanitarios contra el Estatuto Marco de Sanidad: la movilización el próximo 27 de enero

Desde la percepción de la atención recibida a las demandas de la propia persona usuaria, que podían estar o no relacionadas con el acto médico. Asimismo, el 77% de las situaciones de violencia las cometieron los propios pacientes/usuarios, de los que un 64% eran hombres.

"Cualquier forma de violencia física o verbal es inadmisible"

Además, un 24 por ciento de los casos eran reincidentes, mientras que los profesionales que sufrieron más situaciones de violencia eran los facultativos (30,1%), los de enfermería (24,9%) y los administrativos (24,8%), y un 73% de las víctimas eran mujeres.

PUEDE INTERESARTE Extraen a una mujer una gasa infectada que llevó durante seis meses en el estómago: el cirujano la olvidó tras una operación

Ante este escenario, Salut ha impulsado una campaña que recuerda que "cualquier forma de violencia física o verbal es inadmisible y pone en peligro tanto a los profesionales como a la calidad de la atención sanitaria". Entre los comportamientos que se consideran violencia se incluyen: levantar la voz, intimidar e insultar o amenazar a los profesionales, presencialmente o mediante el uso de las redes sociales, y agredir o causar daños materiales dentro o fuera de los centros sanitarios.

Los mensajes de la campaña subrayan que los profesionales trabajan para garantizar la salud de la población y que deben dirigirse a ellos con respeto, así como respetar las normas y los horarios de los centros sanitarios. Por otra parte, Salut está avanzando en el desarrollo de un marco legal que permita dotar al sistema de un mecanismo sancionador para aquellas personas que ejerzan cualquier tipo de violencia contra los profesionales.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Sanciones administrativas

En este sentido, trabajan en un proyecto de ley que incorporará sanciones administrativas de carácter económico para reforzar la protección del personal sanitaria, y la consulta pública previa está prevista para el primer trimestre de 2026. Además, en coordinación con el Departamento de Interior y los Mossos d'Esquadra, se ha acordado una pauta de actuación para situaciones de violenciae, y apoyo en la gestión de las situaciones violentas que se producen en los centros y servicios, entre otros en la tramitación de denuncias .

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Paralelamente, el Observatorio para Situaciones de Violencia en el Ámbito Sanitario de Cataluña (OSVASC) avanza en la elaboración de protocolos de actuación consensuados con los centros y servicios asistenciales del sistema de salud de Cataluña, tanto para evitar y gestionar las situaciones de violencia como para formular propuestas de mejora que permitan reducirlas, a partir de la revisión y armonización de los planes de actuación frente a la violencia en los centros sanitarios.

"El objetivo de todas estas actuaciones es que desaparezca la percepción de impunidad frente a cualquier tipo de violencia contra el personal del sistema de salud", culminan desde el Departament de Salut, que prevé obtener en 2026 los primeros datos del nuevo registro de casos de violencia a los profesionales del sistema de salud, lo que permitirá analizar los incidentes y establecer medidas para prevenirlos.