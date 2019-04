El Chicle, más cerca de la prisión permanente revisable: será juzgado por agresión sexual

No parece que nadie crea la versión de El Chicle. No solo será juzgado por un jurado popular, tal y como siempre ha querido el padre de Diana Quer, sino que se acerca a la prisión permanente revisable teniendo en cuenta que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Ribeira, dando por finalizada la investigación de la muerte de Diana Quer no solo ha desestimando la solicitud de sobreseimiento parcial formulada por la representación del investigado durante la vista previa, sino que considera que sí que hubo agresión sexual contra Diana Quer a manos de El Chicle.