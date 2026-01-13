Las claves de la muerte de Matilde Muñoz

La Fiscalía indonesia acusó durante la primera sesión del juicio a un empleado y a un exempleado del hotel, Suhaeli -conocido como "Eli"- y Heri Ridwan -"Geri"-, de matar a Matilde Muñoz.

Los acusados de asesinar a Matilde Muñoz en Indonesia dicen que la asfixiaron en su habitación, pero sin premeditación

Compartir







El juicio por el asesinato de la española Matilde Muñoz el pasado julio en Lombok continúa el miércoles en esta turística isla indonesia, cuando está previsto que testifiquen un experto forense y un testigo de la defensa.

Se trata de la tercera sesión del juicio, que comenzó el pasado 17 de diciembre en el tribunal de Mataram (Lombok), y su inicio está programado mañana a las 13.00 hora local (06.00 GMT), con un testigo de la defensa, cuya identidad no ha sido revelada, y un experto forense convocados, de acuerdo con lo que reveló el juez en la audiencia de la semana pasada.

Eli y Geri, trabajadores del hotel Bumi Aditya confiesan en asesinato

El 7 enero, testificaron diez testigos por parte de la Fiscalía, entre ellos dos trabajadores del hotel Bumi Aditya de Lombok, en el que la española falleció la madrugada del pasado 2 de julio. La Fiscalía indonesia acusó durante la primera sesión del juicio a otro empleado y a un exempleado del hotel, Suhaeli -conocido como "Eli"- y Heri Ridwan -"Geri"-, de matar a Muñoz, que entonces tenía 72 años.

PUEDE INTERESARTE La confesión de los dos detenidos por el asesinato de Matilde Muñoz en Indonesia durante la reconstrucción del crimen

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Los hombres negaron la semana pasada en el juicio haber premeditado el crimen y dijeron que mataron a Muñoz ante el "shock" de que la víctima despertara cuando entraron a robarle en su habitación del mencionado hotel. Reconocieron que la "estrangularon y tiraron de la cama", lo que hizo que se "golpeara la cabeza". También indicaron que entraron por la ventana sin "forzarla".

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Una muerte por 182 dólares

El relato fiscal incluyó detalles del robo: 3 millones de rupias en efectivo (unos 182 dólares), dos tarjetas de crédito y dos billetes en moneda extranjera, además de un teléfono móvil, cuya geolocalización facilitó las detenciones.

La Fiscalía indonesia los acusa de homicidio, asesinato premeditado y robo con violencia, delitos que según el Código Penal del país pueden acarrear entre 15 años de cárcel y la pena de muerte, que Indonesia no suele aplicar.

El cadáver de Muñoz fue hallado en una playa de Lombok, a alrededor de medio kilómetro del hotel, el 30 de agosto, casi dos meses después de su muerte. Los detenidos han reconocido que cuando intensificaron la investigación cambiaron el cadáver de sitio: de un vertedero junto al lugar del crimen al fondo de un barranco en la playa más cercana.

Nacida en Ferrol (A Coruña) y afincada en Mallorca, Muñoz acostumbraba a pasar largas temporadas en Lombok, donde consideraba el Bumi Aditya su "casa" en la isla, según su entorno.