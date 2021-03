Los vecinos de Las Palmas recuerdan a la niña de dos años muerta tras llegar a la isla en patera

Estas personas "tienen derecho a un futuro mejor y a moverse libremente" porque "no son criminales y deben ser tratadas como personas y no como números", defiende este colectivo ciudadano. Santana también se ha referido al mensaje publicado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Twitter este domingo, tras conocer la muerte de la niña de Mali.

"No son criminales y deben ser tratadas como personas y no como números"

"Cuando publicó que no hay palabras para expresar el dolor por la muerte de Nabody (como se conocía, por error, hasta ese momento a la niña), le respondemos que sí las hay, que esta muerte se podía haber evitado”. Para evitar que se produzcan nuevas muertes, "hay que gobernar desde la humanidad, y cambiar el rumbo de las políticas migratorias", defienden los convocantes de este duelo.

No hay palabras para describir tanto dolor. Gracias, de corazón, a quienes han luchado hasta el final por salvar su vida. Es un aldabonazo en la conciencia de todos nosotros. Nabody tenía 24 meses. https://t.co/UrQ1wDk62g

Además de miembros de Somos Red , esta cadena humana también ha estado formada por vecinos, como Nerea Rodríguez, que ha expresado que "en esta ciudad no somos indiferentes a la muerte de esta niña", que es "la gota que ha colmado el vaso". Rodríguez ha acudido a Las Canteras porque considera necesario que "alguien mueva algo para acabar con esta situación ", porque son los vecinos los que "con recursos limitados ponemos lo que tenemos para que estas personas tengan una situación digna y donde asearse y dormir". Porque llevan meses, ha dicho, "esperando que las instituciones den un paso al frente".

La misma idea ha compartido Pepe de León, que ha expresado que este acto pretende "mostrar nuestro dolor y cercanía hacia la niña fallecida y su familia", porque "no es solo ella, han muerto muchos niños y esto va a ir a más". Estas personas "son anónimas", pero "son más, tienen una historia detrás, una familia y una vida" y por tanto "no se puede permitir que acaben en la calle". Para este vecino de la capital grancanaria, "es urgente un acuerdo político", para que las distintas administraciones "no digan más que es competencia de este o del otro y tomen decisiones".