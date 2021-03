Muere Nabody, la niña de 2 años que llegó el martes a Canarias en patera

La pequeña, originaria de Mali , había sobrevivido desde que el martes sanitarios de Cruz Roja consiguieran reanimarla en el muelle de Arguineguín , al que la condujo una embarcación de Salvamento Marítimo que la rescató de una patera en que viajaban en total ocho niños , dos de ellos graves , pero no ha podido superar los daños que sufría su organismo y ha acabado muriendo menos de una semana después. Un tiempo durante el que nunca pudo abandonar la unidad de vigilancia intensiva, debido a que permaneció siempre en estado crítico y bajo observación.

Los esfuerzos del personal sanitario que velaba por ella y que no abandonó la esperanza de salvarla hasta el fin no han impedido, en cualquier caso, que el domingo llegara su fin, en circunstancias sobre las cuales no se han facilitado detalles.