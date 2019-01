Cómo sobrevivir a la muerte de un hijo: el duelo que los padres de Julen deberán superar

Sara Losantos pone a diario cara a cara al sufrimiento, tratando a los padres, viviendo con ellos su duelo y enfrentándose a él. Por eso sus palabras provocan shock , impresionan, se alejan de los clichés y las frases hechas. "El duelo es un proceso normal, porque ante la pérdida, el dolor lo es. Cada uno lo vive a su manera". No cree esta especialista que la pérdida de un hijo, en contra de la opinión social generalizada, sea diferente a la de otro ser querido. "De todas las circunstancias que rodean cada caso el parentesco no es la más determinante, es más importante los recursos personales y sociales que tenga la persona que se enfrenta al duelo".

"El mensaje de que la muerte de un hijo no se supera nunca es tremendamente descorazonador . En el 90% de los casos las personas que sufren esta tragedia los superan sin tratamiento , y un 10% necesita esa ayuda", señala la experta en la materia. "Hay padres que dan conferencias para ayudar a otros padres que deben pasar o han pasado por lo mismo", recuerda. "Me duele en el alma cuando se dice que no se puede superar, aunque haya casos para todo", defiende.

La primera ayuda, muy básica

El tiempo no lo cura todo, lo que se hace con él, sí

Otro de los puntos claves es respetar cualquier reacción que tengan los padres en estos momentos, porque "todas son normales y hay que respetar los espacios". Pero, en contra de lo que se dice socialmente, el dolor no dura para siempre, porque nada dura para siempre, según la experta. Se habla de las fases del duelo con la tristeza, la negación, la negociación... pero tal vez sea más importante instalar en la mente las tareas que deben hacerse en este proceso. Para empezar, la de aceptar la realidad, para luego elaborar las emociones, que incluyen vergüenza, tristeza, enfado, ira... no hay sentimientos buenos o malos en estos casos. Luego está el reto de aprender a vivir en un mundo en el que esa persona no está para luego colocar al ser querido que se ha perdido en el lugar que corresponde en nuestra vida y seguir viviendo. "El tiempo no lo cura todo, lo que cura es lo que se hace con él", deja claro la experta.