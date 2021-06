Los alumnos de un colegio de Málaga crean el diccionario boomer para que entiendas la jerga de tus hijos

Los alumnos del colegio Sallyver de Fuengirola (Málaga) han creado un diccionario para boomers, sí esos que no entienden ya el vocabulario de sus hijos en una conversación. ¿Qué es un boomer? Hasta hace nada este era el término coloquial con el que se hacía referencia a quienes habían nacido entre 1945 y 1965, la conocida como generación del baby boom; pero desde que en 2019 se hiciera viral el mensaje (meme) « OK, “boomer ”», si algún quinceañero lo utiliza lo que realmente quiere decir es madurito, abuele o simplemente anticuado.

Esas expresiones modernas que formaban parte del argot juvenil en tiempos pretéritos, y que a los mayores de la época no gustaban porque probablemente no entendían, han sido sustituidas por otras como «bannear», «shippear» o «sincrocomer», que ahora utilizan los hijos y nietos —o sobrinos— de aquellos jóvenes y que despiertan ese mismo sentimiento de incomodidad entre los adultos de 2020. Aunque terminas por acostumbrarte a su vocabulario, muchas veces no se entiende lo que dicen y te llevan los demonios»al escucharlos, explica a EFE, entre risas, Verónica, la madre de dos adolescentes de 12 y 15 años alumnos del referido colegio.