La mujer embarazada herida en el accidente de tren de Adamuz se encuentra ingresada en la UCI

Para muchos profesionales y servicios de emergencia, la de hoy ha sido una jornada eterna que continúa para muchos buscando víctimas y atendiendo afectados tras el accidente de Adamuz. Algunos han podido descansar, mientras que otros todavía no lo han hecho. Es el caso de los agentes de la Policía Local de toda la comarca que también han venido para ayudar, como de la localidad de Bujalance.

Carlos Franganillo ha entrevistado en Informativos Telecinco desde Adamuz a Jesús Maceira, uno de los primeros en llegar. Les pidieron refuerzos y que fueran al lugar, pero no sabían lo que se iban a encontrar. "Nos llamó al teléfono la concejala de seguridad de Adamuz que si podíamos echarle una mano, tanto Protección Civil como Policía Local y no dudamos en salir", recuerda.

Aún recuerdan el momento en el que llegaron al lugar del accidente. "Cuando llegamos allí, un tumulto de gente yendo de un lado a otro, pidiendo ayuda, gritos, sanitarios, bomberos... Todos allí. Todos éramos uno", cuenta.

"Es una tragedia, lo más duro que he vivido nunca"

Uno de los momentos que más recuerda Maceira es el sonido de los teléfonos, que no paraban de sonar. "Cuando nos metimos en los vagones a auxiliar a las víctimas, estaban todos los teléfonos sonando y una impotencia de no poder ayudar a todos", cuenta.

El policía no recuerda un momento tan impactante en su carrera como el que vivió anoche. "Esa magnitud, ese amasijo de hierro y todas las personas que éramos, que éramos muy pocas para la magnitud de la desgracia que había", recuerda.

Tras 24 horas de trabajo, el agente reconoce que aún no le ha dado tiempo a digerir todo lo que ha vivido. "Es una tragedia, lo más duro que he vivido nunca. Pero nos quedamos con la satisfacción de haber hecho lo que hemos podido", concluye.