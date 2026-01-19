El departamento de Salud Mental se coordina para atender a las víctimas y a los familiares que buscan a sus seres queridos

Así era Pablo, el joven maquinista del Alvia muerto al impactar contra el Iryo en Adamuz

La atención está centrada en las familias de quienes todavía no tienen la certeza de que sus parientes estén entre los fallecidos o los heridos. Son horas de mucho dolor e incertidumbre que requieren de mucha ayuda. En el Hospital Reina Sofía hay muchos profesionales que seguramente están dando cobertura a los heridos y al entorno familiar.

Psicólogos, psiquiatras, personas y servicios de emergencia están dando un apoyo decisivo en estos momentos. Personas como Pilar Ventosa, psiquiatra del Reina Sofía, el centro que concentra la mayoría de heridos, se encargan de estar con ellos. Y para saber cómo actuar, cuentan con un protocolo con el fin de llegar a todos los afectados.

“Cuando se activa el protocolo de catástrofe y emergencia, la verdad que la coordinación es muy buena. Dentro de eso, se activan los servicios de salud mental y dentro de la organización de todas las especialidades que se muestran disponibles”, explica Ventosa.

"Hicimos varios equipos para estar en todas las puertas de acceso", explica Ventosa

Desde el departamento de Salud Mental se coordinan para atender tanto a las víctimas como a los familiares que buscan a sus seres queridos. “Ha sido admirable cómo todos los compañeros se han mostrado disponibles. Desde salud mental, nosotros trabajamos por equipos, vamos un psicólogo, un psiquiatra y una enfermera especialista en salud mental. Hicimos varios equipos para estar en todas las puertas de acceso y en todos los sitios de atención y apoyo tanto a las víctimas como a los familiares”, resalta la psicóloga.

Su labor es de vital importancia en estos momentos después de la tragedia. “Es acompañamiento porque en esos instantes de shock entran las personas en distintos estados, desde la persona que entra grave y que va directamente a ser atendida por los especialistas en críticos, las personas que vienen con heridas y que son más conscientes de lo que ha pasado, las que están heridas leves y que van a ser dados de alta y gente que necesita contactar con la familia”, explica la experta.

"Son muchos sentimientos contradictorios, de impotencia y de no saber dar una respuesta", confiesa

Hablamos de profesionales que se dedican a cuidar de todos los que se ven afectados en tragedias como esta pese a las consecuencias psicológicas que acarrea. “Al final son muchas las emociones que tenemos cuando estamos acompañando a las víctimas y familiares. Son muchos sentimientos contradictorios, de impotencia y de no saber dar una respuesta cuando ellos lo necesitan. Lo más que podemos hacer es apoyarlos, escucharlos y acompañarlos de la mejor manera que sabemos”, indica Ventosa.

Los psiquiatras y voluntarios tienen la responsabilidad de llevar a cabo una gran tarea: ayudar a los demás. Un gesto que nos recuerda la bondad desinteresada que aparece en tragedias como la de Córdoba.