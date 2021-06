Cada año 130.000 personas que sufren cáncer están en riesgo de pobreza

Una de las víctimas de la enfermedad que ha participado en la rueda de prensa, Carlota Celeste, malagueña de 48 años , sufrió cáncer de ovarios en plena pandemia , y ahora nota que su cuerpo ha cambiado radicalmente: no puede moverse como lo hacía antes, y a veces incluso le cuesta subir escaleras o hacer esfuerzo con los brazos.

Celeste era acomodadora de habitaciones en hoteles, y podía dejar listas entre 15 y 25 estancias cada día: " Veía que ese trabajo es imposible para mí, y mira que aún soy joven, no puedo".

" Me han ayudado mucho en el tema psicológico , también económicamente, y ahora estoy tramitando la minusvalía -ha explicado Celeste-, llegar a la asociación fue como quitarme un gran peso de encima".

"A veces me superaba más mi problema económico que el problema de la enfermedad, y mira que con el cáncer lo pasé fatal", ha dicho Siquier.

Antonia no conocía la AECC, pero, un día, por televisión, vio un anuncio de la organización y llamó a su teléfono.

"En la AECC me han tendido la mano en todos los aspectos , en el psicológico, en la nutrición, con ayudas económicas... es de agradecer sentirte arropada".

"Yo trabajaba de cocinera en Barcelona -ha relatado Campos-, pero cuando mi madre empezó la quimio, tuve que faltar muchos días para ayudarla, y es cuando mis jefes me dijeron que no podían mantenerme porque no cumplía con las obligaciones que hacía antes".