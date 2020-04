El responsable de virología del Hospital de Asturias considera "probable" una nueva oleada de coronavirus

Todo dependerá mucho de dónde se quede el virus, en qué individuos, qué reservorios, si están cerca de nosotros o no. Parece probable que pueda venir, no sé si en otoño o a lo largo del verano, pero también es verdad que en ese momento estaremos preparados para afrontar mejor la situación porque ya conocemos cómo es el virus y, además, tendremos a individuos ya inmunizados que de alguna manera protegerán al resto de la población. Sabremos qué población es la más vulnerable y dónde tendremos que incidir la precaución o mantenernos más seguros ante esta posible segunda ola.

Es difícil de predecir. Son dos virus con un genoma específico, un genoma ARN, Y, por lo tanto, parece que con más facilidad de mutación, pero también es verdad que este es un genoma muy largo para ser un ARN y que, en teoría, cualquier cambio puede ser bastante crucial. Además, tiene otra distinción respecto al virus de la gripe: que no es un genoma fragmentado y no se puede recombinar con otros virus de la gripe de otros organismos del cerdo o del caballo. Es un genoma único, por lo que la capacidad de recombinación y de cambio quizá sea menor que la del virus de la gripe.

Sí, yo creo que sí se podría contar con una vacuna, posiblemente. Acabas de dar la noticia de que ya hay grupos que ya están ensayando, incluso, en humanos. No sabemos hasta qué punto va a provocar anticuerpos neutralizantes este tipo de ensayos, pero es posible que en 6 meses pues haya una vacuna prometedora. Además, tenemos que tener en cuenta que nosotros nos estamos inmunizando naturalmente y esto va también a proteger un poco a todo el resto de la comunidad.

La verdad es que no lo sé cual de esos grupos sería mejor. En cualquier caso, no es una carrera donde tiene que ganar uno, tenemos que ganar todos. Si afortunadamente tenemos tres, cuatro, cinco, diez grupos que pueden ofrecer distintos tipos de vacunas, pues bienvenidos sean porque, seguramente, podremos atajar el virus mucho mejor y podríamos atajarlo desde distintos puntos de vista. En este caso, habría que tratar de aunar siempre esfuerzos y yocreo que la comunidad científica siempre intenta aunar esfuerzos.

No sé si tanto como inmunizados, por lo que decía antes que no sabemos si va a cambiar algo el virus y posiblemente tengamos que hacer anticuerpos ante un nuevo virus. Pero bueno, por lo menos, estuvimos en contacto ante este nuevo virus y los cambios van a ser mínimos. Aunque no estemos completamente inmunizados ante una nueva cepa, seguramente que vamos a responder muy bien ante cualquier otra cepa que nos llegue del mismo tipo. Entonces, yo creo que hay que tener esperanza en este campo y creen que una vez que hemos pasado la infección, va a ser difícil que pasemos una segunda infección, al menos con la misma gravedad.