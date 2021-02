La pandemia del covid convive con nosotros desde hace más de un año, durante los primeros meses no sabíamos cómo actuar ni la medidas necesarias para que el covid no se propagase, pero pasado el tiempo ya tenemos experiencia, a pesar de ello los contagios siguen aumentando en esta tercera ola que vuelve a saturar los hospitales y las morgues, pero ¿qué estamos haciendo mal en nuestro día a día para que los contagios no cesen?

Las medidas enfocadas a no hundir la economía muchas veces ponen en riesgo la salud porque pueden ser origen de contagios. Un ejemplo de ello es lo recientemente vivido durante las navidades, con el lema ‘salvemos la Navidad’ miles de familias enteras se han visto afectadas por el virus y la tercera ola llega en algunas comunidades a superar los contagios de la primera ola de marzo. Que esté permitido no quiere decir que sea lo más seguro.

Comportamientos inadecuados

Lucy Yardley, profesora de psicología de la salud en la Universidad de Bristol habla sobre el comportamiento de muchos jóvenes . Aunque los más jóvenes intenten evitar mezclarse con sus abuelos, al mezclarse entre sí y más tarde reunirse con sus padres, la cadena de contagios sigue incrementándose. Pero asegura que no es un comportamiento solo de los jóvenes, “he visto padres que son muy cuidadosos en muchos aspectos, pero luego permiten que sus hijos se mezclen libremente con amigos por su salud mental, y luego también que sus hijos burbujeen con sus abuelos, por la salud mental tanto de los niños como de los abuelos. Estoy seguro de que los padres no quieren infectar a los abuelos, pero esa es la mejor manera de hacerlo".

Confiar en que nuestro amigos han tenido cuidado

Por ser nuestro amigo no quiere decir que haya respetado las pautas sanitarias de seguridad, muchas veces no se confiesa que se ha quebrantado las medidas por el temor a qué pensarán de nosotros, por ello es necesario no dejar en manos de los demás nuestra propia salud y la de los nuestros.



"Mucha gente no revela sus violaciones de distanciamiento social o incluso sus síntomas a otras personas", señaló Yardley.