La estremecedora carta de los padres de la joven víctima de la manada de Sabadell

La familia critica la falta de orden de alejamiento , lo que hace que su hija no pueda salir sola a ningún sitio, por temor a encontrarse con sus agresores. Y exige que "detengan e ingresen en prisión a todos los implicados".

El caso conmocionó a la opinión pública después de que una joven denunciara ante la policía municipal de Sabadell que varios jóvenes la habían violado en una fábrica abandonada del barrio de Can Feu, en presencia de otras personas que no hicieron nada para evitar que fuera agredida sexualmente. Los padres de la joven consideran que el hecho de que no exista una orden de alejamiento afecta a todas las mujeres y que el ingreso en prisión es una necesidad para volver a rehacer sus vidas.