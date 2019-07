"Me da miedo volver sola a casa": la terrible realidad que ha llevado a unas estudiantes a crear una App de geolocalización

Technovation: un concurso a nivel mundial

Así nace la app When & Where, una aplicación que detecta anomalías activamente cuando alguien está corriendo o andando. Para lograrlo, obtiene tu localización en tiempo real y si pasa algo, por ejemplo, que te pares o no te acerques a tu destino, avisa a tu contacto de emergencia previamente seleccionado o a los servicios de emergencia.