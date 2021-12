La neurofibromatosis es un transtorno genético del sistema nervioso que le causa a la joven la aparición de de constantes tumores no cancerígenos en su cuerpo. Pese a que ya había sido diagnosticada cuando tenía dos años, a los 12 comenzó a manifestarse la enfermedad y la mancha creció hasta convertirse en un tumor de 9 kilos alojado en su útero . Se sometió a un procedimiento quirúrgico para extirparlo. Sin embargo, la enfermedad siguió avanzando y provocó complicaciones en su salud.

" Cada dos o tres años me operan . El médico extrae aproximadamente 1 kilo de tejido. Dice que es lo máximo que puede eliminar debido a la cantidad de sangre que se pierde", relató Karina. Pese a esta situación, la mujer nunca se dio por vencida y desde hace unos años se sumó a las redes sociales y otras plataformas para contar su historia y pedir ayuda.

"Vivo en Brasil y no hay un médico especializado para ayudarme. (El tumor) se está haciendo más grande y no puedo encontrar ningún pantalón que me quede bien. Se está volviendo demasiado pesado y ni siquiera puedo hacer cosas simples como caminar, sentarme o levantarme", expresó la joven su perfil de GoFoundMe, una plataforma de crowfunding.