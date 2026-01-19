Lola, supervivientes del descarrilamiento de trenes en Adamuz, Córdoba: "He salido despedida"

Los supervivientes de la tragedia han comentado su experiencia durante el accidente y muchos de ellos han ayudado a otras personas a encontrar a familiares y amigos

Las hipótesis y las incógnitas del trágico accidente de dos trenes en Adamuz, Córdoba: el descarrilamiento fue en un tramo recto y renovado en mayo

Compartir







El descarrilamiento de dos trenes en Adamuz, Córdoba, ya entra a formar parte de uno de los accidentes ferroviarios más impactantes en la historia de España. El suceso, que se produjo a las 19:45 horas del 18 de enero, acumula a día de hoy al menos 39 muertos y unos 123 heridos. Entre los supervivientes hay personas que cuentan su versión de los hechos, un testimonio que narra un momento de miedo e incredulidad entre los pasajeros.

Los servicios de emergencias continúan con las operaciones de rescate y esperan a la llegada del día para seguir trabajando con luz, algo que facilitará las labores de búsqueda y el control de una situación en la que cada minuto cuenta.

PUEDE INTERESARTE Adif habilita el teléfono 900 10 10 20 para atender a los familiares de los afectados por el accidente ferroviario de Adamuz, Córdoba

Testimonio de una superviviente

A las 19:50 horas comienzan a llegar las primeras llamadas al 112. Cinco minutos antes, un tren Iryo que viajaba de Málaga a Madrid descarrilaba en un tramo recto junto a la estación de Adamuz, arrollando a otro tren Alvia que circulaba en dirección contraria. (Informa: Ana Verdejo)

PUEDE INTERESARTE Tragedia ferroviaria en Adamuz: la Junta de Andalucía activa el equipo completo de médicos forenses de Córdoba

Supervivientes del accidente como Lola, pasajera del tren Alvia-Madrid Huelva, han contado su experiencia durante esos momentos: "He salido despedida por el vagón. Cuando he podido levantarme estaba todo a oscura, la gente chillando. Han empezado a romper las ventanas. Ya hemos visto que el vagón que iba delante de nuestra ya estaba cruzado", ha contado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Varios vagones han salido despedidos y han caído en un talud de hasta cuatro metros. Antonio Sanz, consejero de emergencias de Andalucía, ha declarado que "el mayor problema en este momento lo tenemos para evaluar la situación de esos trenes que han caído en el terraplén y que ahora mismo lo que hay es una situación muy complicada".

Desde Madrid, el ministro de transportes Óscar Puente ha comentado que "el tren Iryo es un tren nuevo que no llega a cuatro años y la vía es una vía renovada en línea reta, por lo que lo cierto es que es un accidente bastante extraño".

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Francisco Carmona, jefe de bomberos de Córdoba ha calificado el rescate de las víctimas como "muy exigente" y ha confirmado que "han sacado a todas las personas vivas" y que "todas las personas que quedaban, habían fallecido".