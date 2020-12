Los festivos en cada comunidad y qué podremos hacer respetando las restricciones

Sin embargo, para los residentes de Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, País Vasco y La Rioja no será festivo .

Restricciones de movilidad entre las comunidades autónomas

No están permitidos los desplazamientos a otra Comunidad Autónoma para hacer deporte o turismo, aunque Canarias y Baleares no tienen cierre perimetral por sus " características propias de la insularidad". El gobierno canario sí exige una PCR negativa a los viajeros que lleguen a las islas.

Comunidad de Madrid

La Comunidad de Madrid dice sí al acuerdo, pero no. "El control perimetral de la región a allegados y con un término tan amplio es imposible de controlar por las Fuerzas de Seguridad del Estado". Madrid no apoya el acuerdo porque excluye el Día de Reyes como día de reuniones de 10 familiares. El gobierno madrileño quiere regular también que las reuniones del 6 de enero puedan ser también de hasta un máximo de 10 personas, de la misma manera que se establece en los días 24, 25 y 31 de diciembre y 1 de enero. Además plantea que el límite de aforo en estas reuniones se aplique sobre tres grupos de convivientes, y no dos como quiere Sanidad.