Montero y su pareja, ambos de UP han criticado el comportamiento de las hermanas del rey Felipe V, que según ellos se han aprovechado de su posición, mientras millones de españoles esperan pacientemente su turno para ser vacunados.

Montero, además, ha negado que el Gobierno tuviese conocimiento de este comportamiento del que tampoco se van a pedir explicaciones a Casa Real. En opinión de la líder de la formación morada el incidente revela la "s ensación mayoritaria en la ciudadanía de que hay un trato de favor de privilegios de una institución que debería ser ejemplar, como el poder ejecutivo, el judicial o el legislativo y que no lo está siendo. Esa sensación es preocupante en sí misma", ha subrayado.

En ese sentido, aprovechó para señalar al Ejecutivo, que comparte con el PSOE, la necesidad de ser "sensible" al debate que se abre sobre la vigencia de la Monarquía en España y sobre el horizonte republicano que debe llegar "por una cuestión de democratización".

Pablo Iglesias cree que la actitud de las infantas provoca "enorme indignación"

El vicepresidente del Gobierno también ha hecho alusión a la nueva declaración voluntaria del rey emérito por valor de 4,3 millones de euros , por defraudar a Hacienda, un hecho que UP podría pedir que el Ministerio de Hacienda investigara al exmonarca por presunto delito fiscal.

Iglesias, en línea con la ideología de UP, ha dicho que la sociedad "no acepta que miembros de la Cara Real se vacunen en Abu Dabi cuando el resto de españoles están disciplinadamente a la cola para cuando tengan disponibilidad de las vacunas que les corresponde".

El Alcalde de Madrid defiende a las infantas: "no han quitado la vacuna a ningún español"

El regidor de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha salido en defensa de las infantas Elena y Cristina definiendo que se hayan v acunado en Abu Dabi como "un asunto personal" y que en cualquier caso "no le han quitado la vacuna a ningún español".

Almeida justifica los hechos porque "no ha habido ningún perjuicio a los españoles como consecuencia de que las infantas se hayan vacunado en Abu Dhabi", al contrario que con "todos aquellos que se han colado en la vacunación aprovechándose de sus cargos públicos".

Para Almeida "no conviene mezclar a la monarquía con el debate que pueda suscitar esto", dado que "desde 2014 las infantas no son Familia Real sino familia del rey", y por ende "no es una cuestión de la monarquía ni de ejemplaridad de la monarquía, es una cuestión estrictamente privada".