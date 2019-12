Historias detrás del Gordo: "Me va a arreglar la vida. Voy a gastármelo en cosas buenas"

Madrid, Sevilla, Salamanca y algunas localidades de Alicante y Murcia, han sido algunos de los puntos agraciados con el Premio Gordo del Sorteo de la Lotería de Navidad . Como no podía ser de otra manera, el día 22 de diciembre deja grandes momentos de felicidad e ilusión repartidos por toda España . Uno de ellos se ha podido vivir en Salamanca como ha podido conocer ' La Gaceta '.

Uno de los afortunados que pudo conseguir no uno, sino dos décimos del Gordo ha sido Ángel Ramajo. El agraciado es un albañil que por puro instinto decidió ayer hacer cola para poder conseguir dos décimos del 26.590 ya que terminaba en cero y no tenía ninguna terminación terminada en cero. "Tengo mujer y un niño pequeño y me va a arreglar la vida. Voy a gastármelo en cosas buenas", declaraba totalmente ilusionado al medio de comunicación.