Se repiten los macrobotellones sin medidas anticovid y los enfrentamientos con la policía en varias ciudades

Aunque continúa a la baja la incidencia acumulada por covid -se sitúa ya en 264 casos por cada 100.000 habitantes- no hay que bajar la guardia. Entramos en unos días clave para la evolución de la pandemia . El regreso de las vacaciones y la vuelta a las aulas podrían aumentar el número de contagios. Urge acelerar el ritmo de vacunación para frenar la posibilidad de una nueva ola y se hace muy necesario también acabar con los macrobotellones que hemos vuelto a ver este fin de semana.

Esta vez por la celebración de las fiestas de Sants. “La verdad es que no me esperaba ver a tanta gente aquí reunida”, admitía una joven.

Multitudes entre las que no cabía ni un alfiler. “Te vas allí dentro está todo el mundo muy junto y da un poco de cosilla...”, decía otra chica ante las cámaras.

Y no acaba ahí la cosa porque el fin de fiesta ha acabado con una violencia desmedida. Los Mossos no dan abasto. “El problema es que tenemos falta de recursos… nos hacen falta muchísimos más agentes”, explican. No son bastantes agentes para acabar con los botellones,