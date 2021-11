La madre de la mujer asesinada por su expareja en San Roque, Cádiz: "La seguía por todos lados hasta que la ha cogido sola"

“Yo no creía a mi hija. Le creía a él porque era un tío simpático, era un tío con el que se podía hablar…” lamenta ahora Antonio Guerrero, manifestando su pesar después de que su hija le contase lo que ese hombre que un día fue su yerno acababa de hacer. “Me lo contó con rabia: papá, tú no me creías”, ha contado que le dijo, sin poder contener las lágrimas.