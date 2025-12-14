Año tras año, el Pabellón del Príncipe, residencia de Sus Majestades en Zarzuela, se viste para festejar estas fechas tan señaladas

La decoración navideña del Palacio Real de Madrid: un espectacular belén con más de 200 figuras

La Navidad en el Palacio de La Zarzuela, tal y como la viven Felipe VI y la reina Letizia, no tiene nada que ver con los palacios llenos de luces y decoraciones extravagantes que acostumbran en otras monarquías.

Allí, estas fechas se sienten más como las de cualquier familia: tranquilas, elegantes y con detalles clave pero sin excesos.

En los últimos años, cada vez que se ha filtrado algún detalle o se han visto imágenes relacionadas con actos oficiales, se ha confirmado algo que ya se intuía: en Zarzuela y en el Pabellón del Príncipe, residencia oficial de los reyes de España, se apuesta por una Navidad sencilla y tradicional, muy en línea con su personalidad.

Flores de Pascua y el belén

Uno de los elementos que nunca falta son las flores de Pascua. Son un clásico absoluto en la decoración navideña de los soberanos: aparecen en cestos, en mesas auxiliares o en rincones estratégicos, llenando de color rojo los espacios sin necesidad de grandes adornos.

Estos funcionan como un guiño a la Navidad de toda la vida, encajando perfectamente en el estilo sobrio que tanto caracteriza a Letizia.

El belén también forma parte de sus elementos clave. Por lo menos uno se ha apreciado en varias ocasiones, colocado tanto en el despacho de Su Majestad como en una sala contigua al Salón de Audiencias.

El árbol de Navidad

El árbol de Navidad es uno de los puntos más importantes, aunque apenas se ha mostrado en fotos oficiales -se pudo ver una parte en 2023-. Aun así, por los detalles que han trascendido, se sabe que suelen elegir un abeto natural decorado con bastante moderación: luces blancas, adornos en tonos rojos, dorados o incluso negros, y cero estridencias.

Nada de miles de figuritas ni cintas exageradas, como sí ocurre en el que está ubicado en el Palacio Real. La idea es que el árbol acompañe y aporte calidez, no que robe el protagonismo. Es un estilo muy 'Zarzuela': elegante, clásico y, al mismo tiempo, cercano.

Fue ese mismo año cuando la revista '¡Hola!' habló con Laura Ruano, responsable de una floristería que Casa Real escogió en para decorar las estancias de la residencia.

Tal y como reveló, se trataba de un "árbol artificial decorado con ramas naturales de magnolio, eucalipto, piñas y unas microluces suaves. Optamos por colores más neutros como el rojo o el granate, unos tonos más actuales ya que esa es precisamente la imagen que se quiere trasladar: la de una monarquía actual (...). Nos pidieron que teníamos que ser un poco menos ortodoxo de lo habitual. El resultado no fue ni rústico ni muy sofisticado: era elegante".

Zona clave y felicitaciones navideñas

El espacio que sí vemos cada año es el salón o el despacho desde el que Su Majestad emite el tradicional discurso de Nochebuena. Ese salón se ha convertido casi en una postal anual. Siempre está impecable, decorado con centros florales de tonos navideños, una iluminación y un orden visual que refleja mucho la manera en la que la Casa Real quiere presentarse.

Normalmente incluye un centro de mesa, ramas verdes e incluso pequeños detalles que aportan un toque festivo acorde con estas fechas. La grabación del discurso de 2017 en el que aparecen Felipe VI y Letizia con sus hijas, Leonor y Sofía, se apreció a la perfección. Esa decoración es la pista más clara de cómo puede verse la Navidad en el resto de la residencia.

Otro reflejo de la manera en que viven estas fiestas son sus felicitaciones navideñas. En lugar de posados llenos de adornos o escenarios muy preparados, casi siempre optan por fotos sencillas, naturales, a menudo tomadas al aire libre y en algún evento clave que se ha celebrado a lo largo del año.

Comparaciones con otras casas reales europeas

Si se compara con otras casas reales europeas, la diferencia es evidente. En Reino Unido, por ejemplo, los árboles gigantes llenos de lazos dorados y adornos históricos forman parte del espectáculo navideño de Windsor.

En Suecia, Dinamarca o Bélgica también se apuesta por decoraciones más llamativas, con luces en las fachadas, árboles monumentales y belenes muy elaborados. Frente a eso, la Zarzuela parece casi un refugio.