Iván Sevilla 14 DIC 2025 - 09:00h.

Ejemplo de superación personal, el ya retirado agricultor de Jaén escribió su primer libro "en el móvil" y ya tiene nueve obras

"Estoy muy contento de todo el apoyo que me ha dado la gente, he cumplido un sueño, es increíble", reconoce Custodio Pérez

JaénLa vida de Custodio Pérez Pérez ha cambiado por completo tras un meteórico éxito que le ha llevado de ser olivarero a escritor 'bestseller' en España en poco tiempo. Después de haberse situado como "número uno de ventas en Amazon", el de Jaén vive un sueño.

En conversación con Informativos Telecinco admite que su trayectoria literaria comenzó de una manera "muy curiosa". "Me vino la idea de la trama de la que acabaría siendo la primera trilogía de Andalucía negra un día cuando estaba trabajando en la aceituna".

Eso fue en 2022 y en febrero del 2024 publicó finalmente 'Granada Oscura', su novela con la que se estrenaba de cara al público. En ese transcurso del tiempo, le había comentado a su mujer lo que tenía en mente: "Me dijo que por qué no escribía un libro".

"Me lancé a escribirlo con el móvil", nos recuerda un Custodio autodidacta que ha pasado de varear árboles en el campo a ya incluso firmar sus obras a los lectores. Porque actualmente está realizando una 'gira' de firmas en ciudades tras reeditarse su publicación, a través del Grupo Planeta.

A su mencionada primera obra la siguió 'El mar de los olivos' y 'El triángulo del sur', que conforman la trilogía que lo ha catapultado a ser el fenómeno editorial más sorprendente del 2025. Así se puede leer en la tapa dura del libro lanzado este 26 de noviembre.

"Me centré en la novela negra porque me gusta mucho este género y escogí mi tierra para ambientar las historias, ya que es la que conozco y puedo detallar mejor", nos argumenta acerca de los escenarios en los que suceden una serie de crímenes.

"Es una locura, es increíble", admite Custodio

Como se nos adelanta en la contraportada del libro, "Custodio construye un universo hipnótico y visual donde la ley tiene un precio y el pasado nunca muere del todo". La saga profundiza en casos de asesinatos rituales, bebés robados y conspiraciones familiares.

Incluso ahonda en heridas abiertas desde la Guerra Civil española. Aparecen leyendas locales, venganzas ocultas y un territorio que reclama justicia, mientras que la presión recae sobre unos inspectores, que son los protagonistas de las 440 páginas.

La trilogía 'Andalucía Negra' se mueve por el alma y la memoria de nuestro país, pero no termina ahí. "El año que viene espero publicar la segunda saga, que contendrá mis cuatro siguientes libros. Ahora mismo estoy pensando en cómo será el final", nos ha avanzado el autor.

"Para mí es una locura dónde ha llegado todo esto, es increíble", admite y rememora esos momentos en los que entraba a alguna librería con su mujer: "Le decía 'imagínate tener aquí mis obras en una de estas estanterías'. Ahora es una realidad".

"Estoy muy contento, he cumplido un sueño"

En unas recientes declaraciones en el programa 'La Revuelta' de TVE, el jienense de 42 años se emocionó al hablar, entre lágrimas, de cómo ha logrado ser el autor más vendido: "Estoy muy contento por el apoyo que me ha dado la gente, he cumplido un sueño".

Igualmente, en la nota final de su exitosa obra agradece a todos los lectores que lo hayan elegido porque la ha hecho "con mucho cariño". "Recorriendo mi tierra, con la pasión que siento por ella", añade un Custodio que no sale de su asombro.

Por eso mismo, dice después: "Empecé a escribir la trilogía sin pensar en la repercusión que tendría, así que os agradezco que me acompañéis en este camino". Sin duda, la oleada de apoyo que lleva recibiendo en redes sociales han ayudado a que ganase público.

"Antes de que pasara todo esto, tenía para publicar ya mi quinto libro, uno de fantasía estilo Manga con ilustraciones de Andrea Pardo, pero lo he tenido que dejar parado, de momento", nos precisa este escritor de Jaén, abrumado por su hazaña.