El guardia civil de La Manada seguirá en libertad según los jueces, por la escasa reacción de la policía

La Audiencia de Navarra considera que el guardia civil de La Manada, Antonio Manuel Guerrero, no trató de incumplir las medidas cautelares de su libertad provisional al intentar renovar el pasaporte y afirma que el hecho de que "la única reacción policial haya sido la publicación de un tuit hace dudar seriamente de que lo sucedido hubiera dado lugar en su momento a la más mínima alarma".

Así, señala en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, que no existe una causa "suficientemente justificada" para decretar el ingreso en prisión de Antonio Manuel Guerrero, tal y como pidieron las acusaciones.

Durante esa conversación, recoge el auto, Antonio Manuel Guerrero "solicitó información acerca de cómo cumplimentar el requerimiento de este tribunal de hacer entrega de su pasaporte en el plazo de 4 días, y, al solicitar dicha información, explicó sin ambages cuál era su situación y con qué fin quería saber si su pasaporte se encontraba caducado, recibiendo como respuesta, después de indicar que tenía una orden judicial de entrega de pasaporte en dicho plazo y que no sabía si lo había perdido o si pudiera estar caducado, que debía 'renovarse el pasaporte sí o sí'".

Así, el primero de ellos, según señala el auto, un policía nacional, "amén de expresar que desconocía que se hubiera incoado atestado alguno por su actuación, al ser preguntado sobre si puso en conocimiento de algún otro compañero la posibilidad de que el señor Guerrero estuviese tratando de iniciar una fuga, respondió categóricamente diciendo 'nooo, que yo recuerde no, vamos'".

También señala que, del testimonio de otra funcionaria se desprende que Guerrero transmitió que "su interés no era el de sacarse el pasaporte sino que se lo pedían en el juzgado, dato que reveló, aun no dándose unas buenas condiciones para guardar la confidencialidad dada la cercanía a que se encontraba sentada otra persona, en cuanto se le preguntó sobre si tenía algún asunto pendiente, el cual era desconocido para aquélla".

Por otra parte, el auto señala que "no cabe reprochar al señor Guerrero que no hubiera solicitado certificación alguna al respecto a los funcionarios de la oficina de pasaportes de Tablada cuando estos mismos le informaron que no tenía que hacer nada ni le ofrecieron la posibilidad de hacer certificación alguna que aclarase la situación en que se encontraba su pasaporte para poder presentarla ante este tribunal, al que remitieron para solucionar su problema, al igual que hicieron los funcionarios policiales de la oficina de presentaciones a la que acudió después".