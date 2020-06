Las mejores playas de Europa para desconectar en el verano más incierto en décadas

Viajar en el verano 2020 se complica debido a la pandemia por coronavirus - que cambiará la forma de difrutar de las playas - , y la incertidumbre ante posibles restricciones y cancelaciones está provocando cambios en la forma de planificar nuestras vacaciones. Sin embargo, el sector turístico sigue ofertando vacaciones en el extranjero y todo indica que la posibilidad de viajar por Europa en verano tras la Covid-19 será perfectamente viable: cada vez son más los destinos que fijan fechas de aperturas de fronteras y eliminan la obligación de hacer cuarentena. Si estás pensando en destinos de mar para descansar de tanto asfalto, estos son los mejores destinos de playa de Europa , según European Best Destinations . Si decides quedarte en España, te gustará saber que varios de estos destinos se encuentran en nuestro país. ¿Cuáles son las mejores playas de Europa?

Las 10 mejores playas de Europa para viajar en verano de 2020

Las playas de Nerja son muy conocidas entre los españoles, en parte por ‘culpa’ de 'Verano Azul’. Sus aguas cristalinas, sus calas paradisíacas y sus 13 kilómetros de costa bien merecen ser conocidos. Si todavía no has visitado esta zona, te invitamos a que lo hagas: no es casualidad que ocupen la segunda posición de este ranking de mejores destinos de playa en Europa.