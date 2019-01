Bomberos y Guardia Civil acompañarán a los mineros en el rescate de Julen

La presión recae sobre los mineros asturianos que sacarán a Julen del pozo. Ellos son los encargados de hacer un trabajo extremadamente difícil, a mano y a 70 metros de profundidad. Pero no estarán solos. Con ellos bajarán bomberos y agentes de la Guardia Civil.

y trabajarán en turnos de 40 minutos para rescatar a Julen cuando terminen de asegurar la plataforma que garantiza su seguridad. En esta misión sin precedentes –rescatar a un bebé de dos años y medio atrapado en el fondo de un pozo ilegal a más de 70 metros de profundidad desde hace 11 días- la Brigada de Salvamento Minero de Asturias no estará sola.

Los mineros trabajarán a mano y con martillos neumáticos. Si se encontrarán roca dura, los miembros de la Guardia Civil se encargarían de hacer mircovoladuras para debilitar la roca y que los mineros pudieran seguir trabajando. Los expertos dicen que esto se ha hecho más veces y que no hay riesgo de que se produzca una onda expansiva.

Estos mineros son un equipo de élite. Quienes conocen su trabajo aseguran que están más que acostumbrados a trabajar en circunstancias inhumanas. Allí abajo hay poco oxígeno y un terreno que no conocen. No obstante, aunque son discretos, ya han dicho que no saldrán de allí sin Julen.