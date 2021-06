Noelia, víctima de violencia de género, tiene pánico porque su expareja vuelve a la calle: “No quiero que nadie me mate”

"Trató de asfixiarme y como me resistía me apuñaló varias veces en la cabeza"

Fue hace seis años. Tras la brutal paliza, su novio trató de asfixiarla . “Primero con las manos, luego con una almohada y como yo me resistía me apuñaló 8 veces” , ha narrado Noelia.

Para Noelia lo peor son las secuelas psíquicas

“Tengo 28 años y no me quiero morir, ni que nadie me mate”. Tiene una orden de alejamiento pero como ella recalca, “es un papel” con el que se no se siente protegida.