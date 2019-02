La obsesión de una joven por querer parecerse a Barbie casi le cuesta la vida

"Me llamo Amanda, soy de Finlandia y". Así se presentaba una joven al programa 'Chapuzas estéticas' ('Botched'), emitido por E! News . La afectada estuvo ingresada en el hospital inducida en un coma durante varios días tras varias intervenciones.

Ya desde los ocho o nueve años, Ahola comenzó a desarrollar una extraña fijación por la cirugía plástica, ya que esta era la única manera de conseguir ese aspecto deseado. Pero no fue hasta que cumplió los 18 años y viajó hasta Estonia para pasar por el quirófano por primera vez.

Su primera operación consistió en un aumento de pecho. Sin embargo, la joven confiesa que los implantes no eran lo suficientemente grandes: "El día que me puse implantes fue uno de los mejores de mi vida, pero no eran tan grandes como yo quería".