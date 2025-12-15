El padre de 50 años murió en el tiroteo y el hijo está herido grave en el hospital

Bondi Beach, la emblemática playa de Sídney donde ha ocurrido el atentado terrorista

A pesar del estricto control de armas que mantiene Australia, no ha podido evitar la tragedia en Sídney, donde dos hombres, padre e hijo, han matado a 16 personas durante una festividad judía en una playa. El padre, de 50 años, tenía permiso de armas y se llevó todas las que tenía.

Entre las víctimas del atentado antisemita hay un menor, un rabino o un superviviente de los ataques del 7 de octubre de Hamás. Los terroristas, padre e hijo, dejaron también una treintena de heridos.

De los dos atacantes, el padre, de 50 años, murió tras diez minutos de intercambio de disparos con la Policía. El hombre tenía licencia de armas y seis armas registradas a su nombre. Se las llevó todas a la playa de Bondi, donde decenas de personas celebraban una festividad judía.

El otro atacante es su hijo, de 24 años. Permanece ingresado en el hospital en estado grave pero estable. Tras ser detenido y mientras era atendido por los servicios de emergencia, una persona se acercó le pateó la cabeza.

El joven Navid Akram es de origen pakistaní y residente en el suroeste de Sídney. En Pakistán comenzó sus estudios universitarios que terminó en Sídney. Lo describen como un estudiante ejemplar. Era aficionado al fútbol y a los estudios islámicos y había sido mencionado como alumno destacado del Instituto Coránico Al Murad en la ciudad australiana.

La policía no lo tenía fichado y todavía no se sabe porque se radicalizó. La policía ha registrado la vivienda familiar como parte de la investigación.

La reacción política al atentado antisemita en Sídney

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, ha expresado su consternación por las “escenas impactantes y angustiosas” del atentado de Bondi. En un comunicado, ha trasladado sus condolencias a las víctimas.

Albanese ha propuesto este lunes tras el atentado antisemita leyes de armas más estrictas, abriendo así el debate sobre el control de armas.

Albanese ha dicho que el país necesitaba endurecer su marco legal sobre armas de fuego, incluida la imposición de un límite a la cantidad de armas que puede poseer una persona. “El gobierno está dispuesto a tomar todas las medidas necesarias, incluida la necesidad de leyes de armas más estrictas”, ha sentenciado.

El jefe del Ejecutivo llevará las reformas a una reunión del Gabinete Nacional, la tarde de este lunes.