Padre del colegio anexo a la explosión: “Gracias a la nieve no había niños en el patio, un milagro"

Carlos Ruiz es el padre de Jimena , una alumna del colegio que este miércoles ha sido desalojado por la explosión del edificio de la calle Toledo de Madrid . El patio del centro, ubicado justo detrás del inmueble, ha acabado lleno de escombros pero nadie ha resultado herido . "Lo milagroso ha sido que gracias a la nieve no había niños en el patio", resume aliviado.

Vive en la misma manzana del colegio de su hija y ha sido testigo de primera mano de la explosión. "No sabíamos qué había pasado, he ido corriendo y estaban sacando a los niños a la calle mientras llegaban algunos padres, los niños estaban asustados. Hemos ido organizándolos mientras nos contaban su experiencia y llegaban el resto de padres que no podían acceder a la zona porque estaba acordonada", ha explicado por teléfono desde su casa.