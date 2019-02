Así se convierten padres e hijos en héroes de carne y hueso

Ser un héroe o una heroína puede parecer algo fuera de nuestro alcance pero muchas veces gestos sencillos nos convierten en especiales para quienes nos rodean. Da igual que seamos padres o hijos, un simple gesto, una frase o una reacción a tiempo marcan la diferencia. La admiración entre Juanjo y su padre no es única , otros han hecho lo mismo. Estos son algunos casos de héroes anónimos sin poderes especiales más allá del amor y el deseo de proteger a quienes má queremos.

Un volantazo que salvó su vida

En un arrebato de cordura impropia de su corta edad, Ben no lo dudó, cogió el volante y dirigió el coche hacia la cuneta para ponerlo a salvo . Para ello tuvo que atravesar dos carriles en una calzada doble hasta poderlo detener en el arcén.

Para Lauren, su hijo Ben " salvó nuestras vidas , tan pronto como se dio cuenta de que no respondía y el coche iba erráticamente, supo que tenía que actuar rápido”.

"Es autismo, no lepra"

La rabia de Shane se reflejó a través de un mensaje de Twitter en el que afirmaba: “Bien, esto lo he estado pensando durante bastante tiempo, así que aquí va. Te puede gustar o no gustar. Mi hijo Reilly tiene autismo y no lepra. Solo tiene seis años y mis supuestos amigos también tienen hijos con fiestas infantiles”.