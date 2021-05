El padre de Marta del Castillo estalla tras el rechazo a investigar al hermano de Carcaño: "No quieren descubrir la verdad"

"Carcaño no lo hizo solo eso lo sabe todo el mundo. No quieren descubrir la verdad. Vamos a seguir recurriendo y vamos a seguir hasta el final. No han querido investigar desde el principio el tema de la hipoteca. El juez tiene herramientas legales para descubrir la verdad", ha dicho Del Castillo a los medios a los que había convocado en Sevilla este martes tras conocerse la decisión judicial de archivar la causa contra Francisco Javier Delgado, el hermano de Miguel Carcaño, cuya investigación fue solicitada tras surgir nuevos documentos relacionados con el caso. El magistrado recuerda a la familia que sobre los hechos "ya existe una sentencia".