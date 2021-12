Cada vez más personas optan por moverse en las ciudades en patinetes eléctricos. La venta de estos Vehículos de Movilidad Personal (VMP) está en ascenso y con ello las cuestiones de seguridad. Los patinetes no necesitan seguro como los coches y las motos porque no son considerados vehículos a motor. No obstante, cada vez más voces piden una mejor regulación a la DGT.