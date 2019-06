El ránking de Comunidades por tiempo de espera en urgencias y rapidez para dar cita

Si el médico es de su elección, los pacientes más satisfechos

El 59% de los encuestados vive a menos de un kilómetro de su centro de salud y otro 32% a menos de 3km. Para pedir cita, el medio más utilizado es internet (59%), aunque también se emplea el teléfono (46%) y acudiendo en persona (34%), no son medios excluyentes.

El 61% no ha elegido a su médico de familia, principalmente porque no ha tenido opción o no sabía que la tenía. Pues bien, este dato tiene un gran peso en el grado de satisfacción con su médico: mientras quienes lo han elegido le dan una nota media de un 86 sobre 100, los demás puntúan un 76.