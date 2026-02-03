Junts votará en contra del escudo social porque es "injusto" con los pequeños propietarios

Así lo ha afirmado la portavoz de JxCat en el Congreso, Miriam Nogueras, en un video difundido en Instagram

El grupo de JxCat en el Congreso de los Diputados votará en contra del real decreto que contempla un escudo social, al considerarlo "injusto", ya que quien asumiría su coste, a su juicio, serían los "pequeños propietarios".

Así lo ha afirmado la portavoz de JxCat en el Congreso, Miriam Nogueras, en un video difundido en Instagram, en el que se refiere al nuevo decreto del Gobierno que incluye medidas del llamado escudo social, entre ellas la protección a las familias vulnerables en los desahucios.

"A falta de leer la letra pequeña, desde JxCat podemos decir que votaremos en contra de prorrogar una medida que no solo no soluciona el problema, sino que es injusta, porque el coste de este escudo social, del que tanto se llenan la boca las llamadas izquierdas españolas, quien lo está pagando es el pequeño propietario y los vecinos", ha recalcado.

Nogueras ha recordado que la semana pasada "el Gobierno español intentó colar, en la misma votación que las pensiones, el tema de las okupaciones", pero JxCat "no se comió el sapo" y votó en contra de ese decreto ómnibus, al lado de PP y Vox.

"Pese a todo el chantaje, las presiones y las mentiras que se llegaron a decir, el Gobierno español ha tenido que rectificar", ha celebrado Nogueras, en alusión a la decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez de separar el decreto ómnibus y aprobar un nuevo decreto con la revalorización de las pensiones y otro con todo el escudo social, incluida la moratoria de los desahucios.

En unas declaraciones previas, Nogueras había celebrado que la revalorización de las pensiones esté ya "garantizada" con el nuevo decreto, al que JxCat prevé votar a favor. Sin embargo, y "a falta de leer la letra pequeña", Nogueras ha avanzado luego que su grupo votará en contra del otro decreto con "el tema de las okupaciones", al considerar que su coste recaería en los "pequeños propietarios".