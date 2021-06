Spiriman confirma que ha vuelto a aparecer el cáncer que padecía

¿Qué tipo de cáncer padece Spiriman?

Tras recibir el pronóstico, que le daba apenas unos meses más de vida, Spiriman decidió no darse por vencido y continuar luchando contra la enfermedad. El médico granadino también ha protagonizado alguna polémica al afirmar el pasado mes de octubre que "quién se quiere curar de un cáncer, se cura".

¿Qué pronóstico afronta Jesús Candel tras la recaída?

En el vídeo publicado en su perfil de Instagram Spiriman no ha podido evitar venirse abajo hablando de su nueva situación. "En agosto estuve apunto de morirme y ahora esto otra vez"-ha lamentado.

Jesús Candel, médico especializado en oncología, ha hablado del enorme sufrimiento que el cáncer provoca, no sólo en los propios pacientes sino en todas las personas de su entorno que ven como "la persona se va marchando" poco a poco.

Demandas a los medios de comunicación de Granada por acoso personal

Spiriman ha comenzado el vídeo hablando de su día a día. "El otro día me fui de excursión", "hoy he ido al hospital" o "he recogido a los niños del colegio" son algunos de los momentos que el médico ha compartido con sus seguidores.