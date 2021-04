El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, ha anunciado este lunes que Pamplona no celebrará los Sanfermines 2021, a causa de la pandemia del covid. "Me veo obligado a suspender oficialmente las fiestas de este añ o", ha dicho Maya.

El alcalde ha anunciado la decisión que ha tomado teniendo en cuenta la situación actual de la crisis sanitaria y las previsiones para los próximos meses, que impiden la celebración de unas fiestas tan multitudinarias e internacionales como los Sanfermines. La lucha contra el Covid-19 sigue siendo una prioridad mundial y datos como el índice de contagios y el ritmo de vacunación no permiten la organización de actos como los de los de esas fiestas.

Ya lo había anunciado Chivite en febrero

La noticia no hace más que confirmar lo que ya se sabía en febrero cuando la presidenta de la Comunidad Foral, María Chivite afirmaba entonces, "más allá de que podamos cumplir con la expectativa de vacunación de en torno al 40 o 60 % de navarros al inicio del verano, no es responsable abrir unas expectativas que no va a ser posible cumplir".