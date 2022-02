Las incógnitas del asesinato de Jaula en Alcalá la Real: no presenta signos de violación

Hoy va a comparecer ante el juez el joven detenido, el asesino confeso. Jaula y su asesino confeso no eran pareja, la madre de Jaula sigue hablando de trampa. El presunto asesino propuso ir a las ruinas y ella aceptó Las imágenes de la zona los captan yendo hacia allí pero también la vuelta del joven solo. No hay rastros de violación aunque hay que esperar a la autopsia. El joven no está siendo colaborador con los investigadores. Finalmente, hoy comparecerá ante el juez. El joven reconoció haber matado a Jaula, pero después se ha negado a colaborar.