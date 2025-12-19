Gonzalo Barquilla 19 DIC 2025 - 18:03h.

Una familia británica se ha visto envuelta en una gran polémica después de ser acusados de subir en silla de ruedas a una mujer de edad avanzada a un vuelo de EasyJet de Málaga al aeropuerto de Gatwick, en Londres, cuando ya estaba muerta. Numerosos pasajeros del avión aseguraron sentirse horrorizados por la situación.

Así lo recoge 'Daily Mail'. La mujer de 89 años fue ayudada a subir a bordo del avión por cinco de sus familiares, quienes, según dicen testigos, le dijeron al personal de la aerolínea que ella no se encontraba bien y se había quedado dormida. Los pasajeros, apunta el rotativo británico, aseguran que el avión comenzó a rodar al final de la pista, pero no terminó de despegar, ya que la tripulación de cabina confirmó que la mujer había fallecido. El avión tuvo que dar la vuelta y el vuelo se retrasó 12 horas.

Los pasajeros relataron cómo el cuerpo fue empujado en silla de ruedas hasta los asientos del grupo en la parte trasera del avión y levantado hasta su asiento, con la ayuda de cinco miembros de su familia. Aseguran que al grupo solo se le había permitido subir al avión porque le dijeron a un empleado de embarque, que había cuestionado la aparente mala salud de la mujer, que "simplemente estaba cansada". EasyJet ha apuntado, recoge la misma fuente, que que los pasajeros en cuestión estaban equivocados, que la pasajera tenía un certificado apto para volar y que estaba viva cuando subió al avión. A pesar de esta declaración, algunos pasajeros ponen en cuestión esta versión.

Los pasajeros del vuelo tuvieron que esperar su salida reprogramada

"Ninguno de los familiares parecía molesto o como si estuvieran en pánico, no estaban llorando ni conmocionados; estaban completamente tranquilos y hablando con los paramédicos. No mostraron ni una pizca de emoción. Parecía que intentaban que todo pareciera normal", ha indicado una mujer al medio inglés sobre la reacción de los implicados.

Los trabajadores de emergencia llevaron a la mujer a la parte trasera del avión y la conectaron a una máquina, antes de que se procediera a sacar el cuerpo de la aeronave. Los pasajeros de aquel vuelo tuvieron que esperar en la terminal su salida reprogramada.

El vuelo tenía previsto salir de Málaga a las 11:15 horas y aterrizar en Londres unas dos horas más tarde, a las 13:10 horas. Pero después del extraño incidente los pasajeros sufrieron retraso y el vuelo EZY8070 no partió finalmente hasta las 22:47 hora local, aterrizando finalmente en Gatwick alrededor de medianoche. Las autoridades proceden a la autopsia del cuerpo de la mujer y mantienen abierta una investigación para esclarecer lo ocurrido.