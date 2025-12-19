La Audiencia Nacional confirma que la actuación de Villarejo "no tuvo relación" con sus funciones públicas como policía

Las cloacas de Villarejo: La policía cree que intentó desactivar a empresarios buscándoles "marrones"

La Audiencia Nacional ha confirmado la absolución del excomisario de Policía José Villarejo en relación a un encargo de 2011 para resolver el conflicto que mantenía un empresario con el expresidente de Martinsa Fadesa y del Real Madrid, Fernando Martín, y recuperar una inversión millonaria.

La Sala de Apelación respalda los argumentos de los magistrados de la Sección Cuarta de lo Penal, que absolvieron a Villarejo y a su socio Rafael Redondo en la empresa Cenyt de los delitos de cohecho pasivo propio, descubrimiento y revelación de secretos a terceros (cometidos por funcionario público en el caso del comisario) y de falsedad en documento mercantil.

"Sólo perseguían intereses particulares lucrativos"

En su sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, el tribunal recuerda que la citada Sección declaró probado que la actuación de Villarejo "no tuvo relación" con sus funciones públicas como policía, pues él y Redondo "sólo perseguían intereses particulares lucrativos mediante la ejecución de una investigación privada por la que se recibieron unos emolumentos como contraprestación a los servicios realizados".

Se trata de una nueva resolución favorable para Villarejo, defendido por el abogado Antonio José García Cabrera, y Redondo, a quien representa Antonio Tapia, de Tapia Abogados, quienes recientemente fueron absueltos por los trabajos de espionaje que le acusaban de haber realizado para Repsol y CaixaBank con el objetivo de obtener información del expresidente de Sacyr Luis del Rivero.

Villarejo ha sido absuelto en tres juicios y acumula dos condenas, la más abultada de 13 años, si bien sólo en una de las piezas juzgadas hasta ahora el tribunal le ha considerado responsables de cohecho, que es el delito que está siendo el más controvertido.

En este caso, en el que la Fiscalía pedía 23 años y medio de cárcel para Villarejo y casi 19 para Redondo, el tribunal que los juzgó descartó que concurriese este delito o cualquier otro.

Se trata de la pieza 25 del caso Tándem, denominada proyecto Saving, que comprendió la obtención de información sobre diferentes personas que habían tenido alguna relación, bien con la inversión realizada por el empresario José Moya, bien con el procedimiento concursal que afectó a Martinsa.

Por este proyecto, los acusados cobraron algo más de medio millón de euros a través de la sociedad Persan, de Moya, ya fallecido.

Al desestimar el recurso de la Fiscalía contra la absolución, la Sala de Apelación considera que el escrito de conclusiones del fiscal en el juicio no explicó "en qué consistía el abuso" de las funciones policiales de Villarejo y cree que no es momento de hacerlo en el recurso, donde "sí sugiere" que los hechos que investigó "eran propios de su función policial".

La Sala rechaza la pretensión del fiscal de volver a celebrar el juicio y avala los hechos declarados probados por la sentencia, que han llevado a la absolución.

Villarejo se encuentra en libertad ya que ninguna de las sentencias en las que ha sido condenado es firme.