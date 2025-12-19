Por ello se inició la denominada 'Operación Oasis 25', llegando a averiguar que en la provincia de Sevilla se estaban produciendo robos similares utilizando el mismo modus operandi

La Guardia Civil ha investigado a tres personas como presuntas responsables de los delitos de estafa, robo con violencia e intimidación, tras apropiarse de 29.000 euros de dos personas de avanzada edad en las localidades onubenses de Huelva y Lepe. Los hechos se habrían producido mediante una posible sumisión química de las víctimas.

Las investigaciones se iniciaron el pasado mes de agosto, cuando ambas víctimas denunciaron haber sufrido robos tras perder parcialmente la capacidad de reacción. Según el Instituto Armado, una de ellas fue obligada a entregar diversas joyas y a retirar 12.000 euros de su cuenta bancaria en una entidad de Huelva, mientras que la segunda víctima entregó 17.000 euros que guardaba en la caja fuerte de su domicilio en Lepe.

Ante la gravedad de los hechos, la Guardia Civil puso en marcha la ‘Operación Oasis 25’, que permitió detectar robos similares en la provincia de Sevilla

Tras diversas gestiones para localizar a los presuntos autores, los agentes realizaron varios registros domiciliarios en las provincias de Cáceres y Toledo, donde se obtuvieron pruebas e indicios que vinculan a los tres investigados no solo con los robos de Huelva y Lepe, sino también con otros hechos delictivos en distintos puntos de la geografía española.

Durante la operación se ha logrado recuperar parte de las joyas sustraídas en el domicilio de una de las víctimas en Huelva. Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la Autoridad Judicial competente.

En el dispositivo han participado agentes del Equipo de Policía Judicial de Lepe y de la localidad sevillana de Lebrija, en un operativo coordinado entre distintas unidades.

Paralelamente, la Guardia Civil ha recordado la importancia del Plan Mayor de Seguridad, mediante el cual se imparten charlas informativas en asociaciones de la tercera edad, centros de mayores y ayuntamientos de la provincia de Huelva. En ellas se alerta sobre los riesgos más habituales, como mantener distancia de seguridad con desconocidos, no aceptar nada de personas ajenas y extremar las precauciones ante posibles intentos de anular la voluntad mediante sustancias.

Desde el Instituto Armado señalan que los colectivos de mayores interesados en este tipo de charlas pueden contactar con el Puesto de la Guardia Civil más cercano, donde se les informará de los trámites necesarios para solicitarlas.