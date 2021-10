La investigación interna de la Guardia Civil concluye que no hubo errores de los agentes en el caso de Anna y Olivia

¿Hubo errores en los primeros momentos en la investigación de Anna y Olivia ? ¿Se pudo haber interceptado a Tomás Gimeno en el mar? ¿Por qué no se constató que Beatriz estuvo en el cuartel? Un investigación interna ha determinado que los agentes de la Guardia Civil que actuaron durante las primeras horas en el caso de las niñas de Tenerife Anna y Olivia , asesinadas por su padre Tomás Gimeno, no cometieron fallos ni negligencias en la gestión de las primeras horas del caso, según informa Caso Abierto de Prensa Ibérica.

Durante esa conversación fue cuando uno de los guardias habló con Gimeno intentando convencerle de que entregase a las niñas. La madre de Anna y Olivia se marchó del cuartel sin poner denuncia y su paso no quedó registrado en el parte . Después los agentes fueron a buscarla a su casa, pero no la encontraron, según los datos de la investigación de Caso Abierto.

Tras la investigación de los hechos, la Comandancia del Instituto Armado de Tenerife ha concluido que, según la información de Caso Abierto de Prensa Ibérica, al no haberse interpuesto denuncia contra él aquella noche, los agentes no la pudieron incluir en la base de datos SIGO de manera que los agentes que le dieron el alto no podían saber que no había devuelto a las niñas a su madre.