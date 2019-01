Un terapeuta de conversión gay rompe su matrimonio y se declara homosexual

No obstante, Matheson no se arrepiente de su trabajo como "terapeusta de conversión gay", ya que considera que ha ayudado a mucha gente, aunque también reconoce que ha perjudicado a otras muchas, tal y como recoge 'NBC'.

"Sé que hay personas que no se conformarán con nada menos que una renuncia completa e inequívoca de todo", ha comentado Matheson. "Eso es difícil, porque quiero que la gente sienta la autenticidad de mi cambio de corazón, pero la gente necesita entender que hay más de una realidad en el mundo". Para aquellos que se sienten perjudicados por su trabajo anterior, transmitió un mensaje: "Me disculpo inequívocamente" .

Para Chaim Levin, un hombre que confiesa que los programas de Mathenson le hirieron psicológicamente, una disculpa no es suficiente: "Si bien me complace que el Sr. Matheson haya encontrado un camino para su vida, no puedo evitar pensar en los cientos, si no miles de personas que aún están atrapadas en el armario, un armario que se creó en parte por el propio Sr. Matheson ”. Ha añadido que desea que Mathenson haga todo lo que esté en su mano para "rectificar el daño que ha infligido a muchas personas en la comunidad LGBTQ, incluido yo mismo".