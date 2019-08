Una modelo casi pierde la vida por la brutal paliza de su exmarido en un viaje de reconciliación

Una patada más habría acabado con la vida de Lucy, según indican los médicos que la trataron. Un acto de violencia de género que estremece a la sociedad británica. “Me dijo que si no me dejaba me acabaría metiendo en una b olsa para cadáveres ”, relataba la víctima a Birmingham Live recordando el suceso.

“Le pregunté de rodillas que pasaba cuando me dio un puñetazo en la cara. Salí disparada de la cama y le dije que no hiciera eso nunca más. Así que me golpeó y terminé en el suelo donde empezó a pegarme patadas en la cabeza”, explica la mujer, que no pudo pedir ayuda. "Traté de gritar pidiendo ayuda, pero éramos los únicos huéspedes que se quedaron en ese piso en particular esa noche”, añade Lucy sobre su terrible historia.