"Mi primera operación fue a los tres meses y a los 27 me dijeron que me moría"

Águeda (transplantada de corazón): "A los 27 me dijeron que estaba terminal"

Hasta los 15 años Águeda vivió con sus arritmias sin saber demasiado hasta que una máquina de la Paz confirmó el diagnóstico. En el camino de su vida Águeda siempre ha sabido lo que es el umbral de la muerte , porque otros niños y adolescentes en el hospital no habían tenido tanta suerte. Entonces, después de un concierto de Bruce Springsteen llegó una de las arritmias más fuertes de su vida. Y poco después, la frase que siempre había tenido en la cabeza.

"El corazón está en fase terminal, necesitas un trasplante". "No fue un mazazo, ni un jarro de agua fría, fue solo un momento de esperanza", confiesa Águeda, que recuerda que sí preguntó cuánta gente sobrevivía. La respuesta, más de un 90%, la dio aún más ánimos. Y entonces llegó lo peor, la espera. Ese teléfono que no suena. No tardó mucho aunque pudiera parecer eterno. Desde el 19 de octubre de 2012 hasta ese 14 de febrero de 2013. Quién se lo iba a decir a Águeda, el mayor regalo de su vida llegaba el día de San Valentín, y más certero el destino aún, el día de las cardiopatías congénitas. El destino, de nuevo, pese a todo, sonreía a Águeda.