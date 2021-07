Joaquín Amills: “Tomás Gimeno envió a Beatriz un último recuerdo, una maldad propia de un ser depravado”

Sin embargo, a pesar de que siempre planeó matar a las niñas, es posible que a la hora de la verdad dudase si acabar también con su vida, pero finalmente, cuando le paró la Guardia Civil, se dio cuenta de que su huída sería imposible: El suicidio "lo tenía previsto desde el principio , y tenía claro que tenía que hacerlo en un punto donde no fueran encontrados nunca ni su cadáver ni el de las niñas, porque su objetivo era el sufrimiento de Beatriz", explica el portavoz.

"Sin embargo, cuando llegó la hora de la verdad, le entró miedo y se dispuso a pensar qué hacer para escapar. Después, cuando le paró la Guardia Civil del Mar, se dio cuenta de que era imposible. Compró tabaco y cargó el móvil, que siguió operativo hasta las 2:00. Fue el tiempo que empleó en decidir si acababa o no con su vida."

"No ha podido ser y Anna y Tomás no han aparecido, pero Beatriz como ya ha dicho, agradece muchísimo la gran labor que han desempeñado la guardia civil, la tripulación del barco y los tantos profesionales que han ayudado en esta búsqueda. Además, entiende que se ha hecho todo lo que se ha podido y que gracias a ese gran trabajo al menos se supiera la verdad. Por eso, de corazón, de parte de Beatriz, muchísimas gracias. Igual que esperamos jamás se olviden Anna y Olivia, Beatriz jamás olvidará que no está sola", recogía el comunicado.