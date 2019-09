Treinta animales de la selva amazónica están en peligro de extinción

La selva amazónica es el hogar de una gran variedad de especies animales espectaculares, muchas de las cuales son exclusivas del lugar. Varias especies animales que viven en la selva tropical se están extinguiendo a un ritmo alarmante. Estas hermosas criaturas mueren por una variedad de razones; algunos de ellos son causados por personas y otros no.

El ocelote es un gato salvaje nativo de América con manchas y rayas que colorean su delgado cuerpo dorado amarillento. Son depredadores que son principalmente activos por la noche, principalmente cazando y comiendo otros animales que pesan menos de dos libras. No son conocidos por cazar cualquier cosa que sea más grande de lo que son.

Los monos aulladores normalmente no son criaturas agresivas, pero producen un sonido fuerte y aullador que es distinto de ellos y se puede escuchar desde varias millas de distancia. Su dieta consiste principalmente en plantas y similares, pero ocasionalmente comen huevos de aves, arrebatándolos directamente de los nidos de las aves.

El guacamayo jacinto es un loro con plumaje azul brillante y nativo de América del Sur. Se sabe que usan herramientas, como pequeños trozos de madera u hojas masticadas, para abrir nueces y obtener su comida. Por lo general, no recurren a tales tácticas debido a sus fuertes picos.

La hormiga bala no está jugando cuando pica a otros, especialmente cuando pica a las personas. Algunos dicen que la mordida se siente como el equivalente a recibir un disparo de una bala real. El dolor de sus picaduras en realidad dura un día completo y puede durar más si recibe múltiples picaduras.

Las anacondas verdes viven en la selva amazónica y otras partes de América del Sur, cazando mientras nadan en el agua turbia. Son serpientes no venenosas, por lo que tienen que atrapar y tragar a sus presas enteras. Son serpientes bastante largas, y se rumorea que algunas tienen hasta 40 pies de largo.

Se han descubierto más de 3.000 especies de chinches. Se pueden encontrar en todo el mundo, pero no en la Antártida por razones obvias. El error del palo de salto es distinto por su capacidad de salto y su cabeza de aspecto alienígena. Puede encontrarlos en América del Sur en diferentes áreas forestales.

Encontrada en América Central y del Sur, la lechuza de anteojos se caracteriza por su patrón de máscara en las plumas de su cara que casi parecen gafas. Los búhos de anteojos aún no están tan cerca de la extinción, pero su hábitat en desaparición los está acercando más a lo que han estado en el pasado.

El jaguarundi es un gato montés mucho más pequeño que el Jaguar. En realidad, no parece un jaguar, a pesar de su nombre similar. Viven principalmente en América Central y del Sur, pero han sido vistos hasta Alabama y Florida en los Estados Unidos, debido a su migración hace muchos años.

El tapir sudamericano es un mamífero de aspecto extraño que se parece a un elefante pirata mucho más pequeño. Se han extinguido en partes específicas de América del Sur y se han vuelto más en peligro en los últimos años. No están cerca de la extinción, pero son vulnerables a medida que disminuyen sus números. También se les conoce como el tapir brasileño.

El tití pigmeo es nativo de América del Sur y es una de varias especies. Vive en la porción occidental de la selva amazónica exclusivamente. No está masivamente en peligro, pero aún enfrenta peligro, principalmente por el impacto de los humanos en el medio ambiente. Tiene una gran saturación de población en algunas áreas.

Aunque el Husky Siberiano se ha convertido en sinónimo de la nieve de Alaska, no comenzaron allí. Fueron traídos de Asia y les fue bien particularmente en entornos nevados. Los perros esquimales tienden a ser buenos con la mayoría de los niños, pero pueden volverse destructivos en el interior si no hacen suficiente ejercicio diario.

El Bulldog Francés se caracteriza por su cara arrugada y tamaño pequeño a mediano. Son propensos a todo tipo de enfermedades y problemas de salud debido a muchos años de reproducción y sobrecalentamiento fácilmente. Se recomienda que los mantenga en un ambiente fresco para que no se calienten demasiado.

Otra raza de perro que proviene de China, el Shih Tzu es un perro popular para mantener en casa y para el novio. Los Shih Tzu disfrutan de estar adentro, pero eso no significa que sean los más adecuados para vivir en su hogar. Son extremadamente difíciles de romper, lo que significa que nuestros pisos no durarán mucho hasta que estén entrenados.

Alguien se equivocó con el nombramiento del Pastor Australiano porque en realidad fue criado en los Estados Unidos hace varias décadas. Son perros muy "al aire libre" y requieren una gran cantidad de ejercicio y atención. Los "australianos" siempre necesitan algo que hacer y no todos tienen tiempo para ellos.

Originario de china, una raza de perro de juguete popular, el Pekinés es en realidad un perro doméstico muy bueno para tener. Entonces, ¿por qué está este perro en esta lista? Bueno, el pequinés es propenso a los traumas físicos y emocionales. Sus problemas respiratorios y su riqueza de enfermedades hacen que esta raza de perro no sea ideal para tener cerca de los niños, ya que pueden pasar un mal momento.

El pastor alemán no tiene una historia antigua, solo data de 1899. Fue criado para ser un perro de pastoreo, específicamente para ovejas. Es uno de los perros más inteligentes, clasificándose en el número tres de todas las razas. Los pastores alemanes se han utilizado para una variedad de trabajos, incluso para actuar.

Originalmente de ascendencia africana, el Basenji es conocido por el sonido distintivo que produce, que reemplaza el ladrido normal de otros perros. Originalmente se usaron como perros de caza y aún mantienen ese instinto de cazar. Por esa razón, no es seguro mantenerlos cerca de gatos y otras mascotas pequeñas.

El Akita, que también se conoce como Akita Inu, se origina en Japón. Tiene varias variaciones según el país en el que se encuentre. Por ejemplo, el Akita estadounidense tiene un hocico más amplio y sus orejas no se paran. Los Akitas no son buenos perros para los dueños inexpertos y deben mantenerse alejados de los parques para perros.

El Dachshund se conoce amorosamente como el perro salchicha o perro salchicha; en realidad es conocido por esos nombres más que por "Dachshund". Esta raza es una de las más agresivas, pero no es una gran amenaza debido a su pequeño tamaño. El Dachshund fue originalmente un perro de caza popular.

El Skye Terrier es una raza de perro luchadora y ruidosa. Necesitan ejercicio diario y les encanta cavar, incluso en interiores. De hecho, están en peligro de extinción en el Reino Unido, del que son nativos. Su cabello largo tiende a enredarse si no se cepilla con frecuencia y sus dueños deben limpiar sus rostros.

Los Grandes Pirineos fueron criados originalmente para ser un perro pastor hace unos siglos en algunas partes de Europa. La raza grande, naturalmente, gravita hacia el exterior y la nieve en particular, pero no le importa quedarse en el interior. Los niños y los animales pequeños no deben tener miedo alrededor de los Pirineos, ya que protege a los que lo rodean.