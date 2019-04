La "impotencia" de la madre de Yéremi Vargas al recibir su tarjeta censal

No obstante, siente " pena e impotencia " por "lo injusto que me parece que Yeri no esté aquí . Que el 28 de abril tenía que estar aquí para votar y que tenía que estar con nosotros y ser feliz con nosotros y no puede ser porque ese monstruo así lo decidió .Y mucho más me hunde saber que saldrá como si nada muy pronto. Eso es lo que me mata".

"Mucho más me hunde saber que saldrá como si nada muy pronto. Eso es lo que me mata. Que cosas así me recuerdan que injustamente no está aquí. Y que por más encima ni siquiera en un lugar santo. Como si fuera un animal y ni eso. Me siento tan mal e impotente que no sabría explicarlo. Estos últimos meses han sido muy duros. Me gustaría poder contarles todo lo que hemos tenido que pasar pero aún no puedo. Sólo puedo decirles que nos hemos visto en un estrés al límite y que he tenido que mantenerme fuerte aun cuando me caía a pedazos. Ya os contaré bien. Porque merece la pena que se sepa lo que hay que aguantar a veces añadido a todo. Lo contaré cuando llegue la fecha y que llegue lejos. Gracias a todos por vuestro apoyo", ha lamentado Ithaisa.