No todos soportamos el dolor de la misma forma ni éste nos afecta por igual cuando ataca a las distintas zonas de nuestro cuerpo, pero lo que sí está claro es que existen ejemplos claros de dolor extremo asociados a ciertas áreas corporales, enfermedades, síntomas, accidentes... que son universalmente reconocidos, y por algo será.

Algo similar ocurre en el mundo del tatuaje : aunque cada cuál puede ser más sensible en determinadas zonas, existe un consenso bastante amplio sobre cuáles son las zonas del cuerpo en las que más duele tatuarse. Toma nota de ellas si estás pensando dar el paso y necesitas mentalizarte.

El punto de partida es que no hay reglas universales, sobre todo porque no todos toleramos el dolor de la misma manera. Es posible que alguien te alerte sobre lo mucho que duele hacerse un piercing y lo mucho que se puede inflamar la zona, y que en tu caso el dolor sea muy tolerable y no sufras síntomas similares. Y es que, además de tu propio umbral del dolor, hay que tener en cuenta que cada uno de nuestros organismos puede responder de distinta forma ante la misma circunstancia.